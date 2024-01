BCE: Le "cyber stress test" des banques n'aura pas d'effet sur les exigences de fonds propres

BCE: Le "cyber stress test" des banques n'aura pas d'effet sur les exigences de fonds propres













Crédit photo © Reuters

FRANCFORT (Reuters) - Le test de résistance relatif à la cybersécurité que la Banque centrale européenne (BCE) compte mener dans les prochains mois n'affectera pas les exigences de capital spécifiques aux banques, a déclaré l'institut de Francfort mercredi. Ce "cyber stress test", prévu de longue date et auquel participeront 109 des plus grands banques du bloc, fera partie d'une évaluation plus large de la supervision, a indiqué la BCE dans un communiqué. Il reposera sur l'hypothèse d'une cyberattaque réussie qui perturberait les activités quotidiennes. "L'exercice évaluera la manière dont les banques réagissent à une cyberattaque et s'en remettent, plutôt que leur capacité à la prévenir", a expliqué la BCE. "Les banques testeront ensuite leurs mesures de réponse et de récupération, y compris l'activation des procédures d'urgence et des plans de secours et le rétablissement des opérations normales". Les principales conclusions de ce test seront dévoilées au cours de l'été. (Reportage Balazs Koranyi ; Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)