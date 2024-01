BCE: La zone euro en possible récession fin 2023, selon de Guindos

Crédit photo © Reuters

FRANCFORT (Reuters) - La zone euro pourrait avoir basculé en récession au dernier trimestre de 2023, et les perspectives économiques restent dégradées, a déclaré mercredi le vice-président de la Banque centrale européenne (BCE), Luis de Guindos, ajoutant que le ralentissement de l'inflation est susceptible de décélérer. "Des indicateurs médiocres suggèrent une contraction économique en décembre, ce qui confirme la possibilité d'une récession technique au second semestre 2023 et des perspectives économiques faibles à court terme", a déclaré Luis de Guindos à Madrid. "Les prochaines données indiquent que l'avenir reste incertain et que les perspectives sont orientées à la baisse", a-t-il ajouté. Luis de Guindos a déclaré que la faiblesse économique était générale, la construction et l'industrie manufacturière étant particulièrement touchées et les services étant susceptibles de ralentir dans les mois à venir. Côté politique monétaire, Luis de Guindos n'a pas délivré de nouveau message, se contentant de répéter l'orientation de la BCE selon laquelle un taux de dépôt de 4%, maintenu pendant une "durée suffisamment longue", contribuera à ramener la croissance des prix à la cible de 2%. L'inflation a chuté rapidement en 2023, mais elle est remontée à 2,9% le mois dernier, principalement en raison de facteurs techniques, et pourrait se maintenir autour de ce niveau pendant un certain temps. "Des effets de base liés à l'énergie se feront sentir et les mesures destinées à compenser les prix de l'énergie devraient prendre fin, entraînant une reprise transitoire de l'inflation", a expliqué Luis de Guindos. (Reportage Balazs Koranyi, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)