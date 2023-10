BCE: La remontée des rendements obligataires plaide contre une nouvelle hausse des taux-Villeroy

PARIS (Reuters) - Bien qu'elle puisse être considérée comme "excessive", la forte remontée récente des taux longs a pour effet de resserrer les conditions financières et plaide par conséquent contre une nouvelle hausse des taux de la Banque centrale européenne, a déclaré François Villeroy de Galhau, membre du conseil des gouverneurs de la BCE. L'institut de Francfort a décidé lors de sa dernière réunion, en septembre, de porter son taux de dépôt à 4%, un record, après dix hausses successives destinées à ramener l'inflation vers son objectif de 2% d'ici 2025. Dans une interview au journal allemand Handelsblatt publiée jeudi, François Villeroy de Galhau a déclaré qu'il y avait eu depuis lors "de bons chiffres d'inflation et, parallèlement, une remontée forte des taux longs", laquelle peut être jugée "excessive mais contribue de fait à resserrer les conditions de financement de l'économie européenne". "Donc aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de justification à une hausse supplémentaire des taux de la BCE", a ajouté le gouverneur de la Banque de France. François Villeroy de Galhau a déclaré que les taux devraient désormais rester aussi élevés que nécessaire, estimant que les attentes d'une baisse des taux, des deux côtés de l'Atlantique, étaient traditionnellement trop optimistes. "Il y a eu beaucoup de débat sur le pic des taux: il faut maintenant parler plutôt de plateau, et nous resterons pendant le temps nécessaire sur ce plateau", a-t-il dit. (Reportage Leigh Thomas, rédigé par Jean Terzian, édité par Bertrand Boucey)