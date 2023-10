BCE : L'état de l'économie justifie la pause sur les taux dit Villeroy de Galhau

PARIS (Reuters) - L'état de l'économie française et la décélération de l'inflation justifient "pleinement" l'arrêt du cycle de relèvement des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne (BCE), a déclaré mardi le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. Selon des données préliminaires publiées mardi par l'Insee, le produit intérieur brut (PIB) de la France a progressé de 0,1% au troisième trimestre et l'inflation a ralenti à 4% en octobre. "L'économie française quoiqu'en ralentissement a montré une certaine résilience au troisième trimestre", écrit François Villeroy de Galhau sur la plateforme LinkedIn, ajoutant que l'inflation sous-jacente a "clairement passé son pic du printemps". "Cet état de l'économie justifie pleinement l'arrêt de la séquence de hausse des taux décidé par le Conseil des gouverneurs jeudi dernier", poursuit le banquier central. La BCE a opté la semaine dernière pour le statu quo, en gardant inchangé à 4% son taux de dépôt, après dix relèvements consécutifs de ses taux directeurs. "Notre politique monétaire doit désormais être guidée par la confiance et la patience : confiance que nous avançons résolument sur le chemin d'une inflation ramenée vers 2% d'ici 2025; patience de ce fait sur la stabilisation des taux d'intérêt à leur niveau actuel, pour un temps encore nécessaire à leur pleine efficacité", déclare François Villeroy de Galhau. (Rédigé par Blandine Hénault)