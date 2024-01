BCE : Il est trop tôt pour évoquer une baisse des taux d'intérêt, dit Nagel

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Les discussions sur une baisse des taux d'intérêt sont prématurées, a déclaré lundi Joachim Nagel, membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) sur Bloomberg TV. "Il est trop tôt pour parler de baisses de taux, l'inflation est trop élevée", a déclaré Joachim Nagel, considéré comme un "faucon" parmi les gouverneurs de la BCE. "Je veux voir de nouvelles données: nous attendrons la prochaine réunion du Conseil des gouverneurs et nous verrons." Les marchés monétaires anticipent 150 points de base de baisses de taux cette année, et estiment que la BCE pourrait assouplir sa politique dès avril. Joachim Nagel a néanmoins souligné qu'il fallait éviter de commettre l'erreur d'une baisse trop rapide des taux d'intérêt. "Peut-être pouvons-nous attendre les vacances d'été ou plus tard, mais je ne veux pas spéculer", a déclaré le président de la Bundesbank. Robert Holzmann, membre du conseil des gouverneurs de la BCE que cite également Bloomberg, a déclaré pour sa part qu'il ne fallait pas "miser" sur une baisse des taux de la BCE cette année en raison des tensions géopolitiques qui augmentent le coût du fret. (Rédaction Linda Pasquini et Francesco Canepa, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)