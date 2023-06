BCE : De grandes banques mondiales voient le taux de dépôt culminer à 4% en septembre

16 juin (Reuters) - De nombreuses banques d'investissement ont relevé leur prévision de taux de dépôt terminal de la Banque centrale européenne (BCE) de 3,75% à 4%, après les annonces plus offensives que prévu de l'institution à l'issue de sa réunion de politique monétaire. JPMorgan, Goldman Sachs, BNP Paribas, Unicredit et RBC Capital Markets anticipent désormais une hausse de taux d'un quart de point à la fois en juillet et en septembre. La BCE a relevé jeudi ses trois taux directeurs - avec un taux de dépôt fixé à 3,5% - et a signalé qu'une autre augmentation suivra probablement le mois prochain, sans s'avancer sur la réunion de septembre. "Le signal pour le mois de juillet était plus explicite qu'il n'aurait dû l'être et révèle donc une inquiétude significative quant aux perspectives d'inflation. Le fait que le signal ne se soit pas étendu à septembre et au-delà est moins surprenant et n'enlève rien au message 'hawkish'", a déclaré Greg Fuzesi, économiste chez JPMorgan. L'institution a en outre revu à la hausse ses prévisions d'inflation globale et d'inflation "core" entre 2023 et 2025, ce qui a surpris les analystes. RBC juge "particulièrement frappante" la révision de l'inflation de base pour 2024, de 2,5% à 3,0%. Goldman Sachs et Unicredit n'anticipent pas de baisse de taux avant la fin de l'année prochaine. "Un taux terminal plus élevé est également cohérent avec ce que nous avons appris d'autres pays, dont beaucoup sont en avance dans le cycle d'inflation et de resserrement monétaire. Les tensions sur l'inflation de base s'y sont avérées plus fortes que prévu", a écrit Goldman Sachs dans une note. (Aniruddha Ghosh, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)