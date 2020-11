BBVA et Sabadell discutent de la possibilité d'une fusion

MADRID (Reuters) - Les banques espagnoles BBVA et Sabadell ont annoncé lundi avoir engagé des discussions sur une possible fusion.

Les deux groupes ont déclaré qu'aucune décision n'avait été prise à ce stade.

"Les sociétés ont initié un processus de 'due diligence' réciproque, habituel dans ce type d'opération, et ont désigné des conseils extérieurs", a précisé BBVA dans une notification aux autorités boursières.

"Il est noté qu'aucune décision n'a été prise en lien avec une possible fusion et il n'existe aucune certitude qu'une telle décision sera prise, ni sur les modalités et les conditions d'une transaction potentielle."

Sabadell a confirmé de son côté la tenue de discussions, l'ouverture de la procédure d'examen réciproque des livres de comptes et la désignation de conseils extérieurs.

Selon une source proche du dossier, les conseils d'administration des deux groupes devraient prendre une décision le mois prochain.

BBVA avait annoncé en début de journée avoir conclu la vente de ses activités aux Etats-Unis à PNC Financial Services pour 11,6 milliards de dollars (9,7 milliards d'euros environ) en numéraire, l'une des plus importantes opérations conclues cette année dans le secteur.

Sabadell affiche une capitalisation boursière de 2,35 milliards d'euros selon les données Refinitiv, contre 24,3 milliards pour BBVA.

En septembre, Caixabank a conclu le rachat de Bankia pour 4,3 milliards d'euros, une transaction considérée par beaucoup d'observateurs comme la première étape d'un processus de concentration d'un secteur bancaire espagnol fragilisé par la crise du coronavirus alors qu'il avait mis des années à se remettre de la crise financière et immobilière de la fin des années 2000.

(Jesús Aguado, version française Marc Angrand)