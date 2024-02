Bayrou prend date pour 2027 au nom d'une France qui "se bat en bas"

Bayrou prend date pour 2027 au nom d'une France qui "se bat en bas"













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - François Bayrou n'a pas exclu jeudi de se présenter à l'élection présidentielle de 2027 afin de "corriger les dérives" d'un gouvernement trop détaché à ses yeux du quotidien des Français, tout en assurant que le MoDem restait "membre à part entière de la majorité présidentielle". Le président du parti centriste a longuement expliqué sur franceinfo sa décision, annoncée la veille à l'Agence France-Presse, de ne pas entrer au gouvernement de Gabriel Attal en raison de désaccords de fond, en pleines tractations sur un remaniement. "Je ne laisserai pas dériver les choses sans rien dire", s'est justifié François Bayrou, inquiet d'assister à une "progression des extrêmes". "Je ne laisserai pas faire un certain nombre de dérives qui sont fondées sur l'ignorance par les responsables du sommet de ce que vivent les Français à la base." "Ce n'est pas moi qui prends date pour l'élection présidentielle, c'est le pays. Ouvrez les yeux sur ce que nous sommes en train de vivre (...). L'enjeu de 2027, c'est qu'on arrive à réconcilier la France qui se bat en bas avec la France qui décide en haut", a insisté le dirigeant centriste de 72 ans, désormais libre de ses mouvements après sa relaxe lundi dans l'affaire des assistants parlementaires du MoDem. Revenant sur sa décision de ne pas entrer au gouvernement, François Bayrou a de nouveau expliqué qu'il aurait souhaité prendre en charge l'Education nationale, poste qu'il avait occupé il y a une trentaine d'années, ou un portefeuille assimilable à l'aménagement du territoire, "deux secteurs qui sont incroyablement significatifs de cette perte de confiance que nous traversons". "J'étais persuadé qu'on peut redresser l'Education nationale en peu d'années mais que ça demande un choix politique qui est de faire ça avec les enseignants". Or, a-t-il ajouté, "on est sur une musique de fond qui est que les enseignants ne travaillent pas assez. (...) L'Education nationale ne peut pas se redresser dans un climat uniquement gestionnaire." BAYROU CRITIQUÉ AU SEIN DU MODEM Il s'est dit également "terriblement préoccupé" par la "rupture en France, constante, continuelle, progressive, entre la base et les pouvoirs", déplorant que le gouvernement de Gabriel Attal compte, sur 14 ministres de plein exercice, "11 ministres parisiens ou franciliens et pas un seul du sud de la Loire". Assurant à nouveau avoir décliné le poste de ministre des Armées, "le seul secteur à mes yeux qui va à peu près bien", François Bayrou a en revanche nié avoir déclaré mercredi soir, lors d'une réunion avec des élus du MoDem, que le parti, membre de la majorité présidentielle depuis le début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron en 2017, et qui compte aujourd'hui 51 députés, subirait une "démarche d'humiliation" de la part du pouvoir. "Je ne suis pas sûr que ces mots étaient les miens", a-t-il dit, tout en réclamant un "meilleur équilibre" au sein de la majorité. "Oui nous sommes membres à part entière de la majorité qui veut reconstruire le pays", a-t-il affirmé, interrogé sur une éventuelle rupture avec le camp présidentiel à la lumière de ses arguments avancés pour expliquer son refus d'entrer au gouvernement. Une position critiquée au sein même du MoDem et qualifiée par l'élu des Hauts-de-Seine Jean-Louis Bourlanges de "politiquement inepte et moralement dégradant(e)". "François Bayrou a décidé sans aucune concertation avec personne d'afficher un désaccord de fond avec la majorité présidentielle tout en recommandant aux députés de rester à bord et de participer au gouvernement", a-t-il regretté dans un communiqué. "Si nous n'étions vraiment pas satisfaits de la place qui nous était proposée, il eût été envisageable de pratiquer le soutien sans participation. Nous sommes en train de choisir l'inverse : la participation sans le soutien. Ce qui revient à affaiblir dangereusement notre camp tout en nous discréditant nous-mêmes." (Rédigé par Jean-Stéphane Brosse)