Bayer relève ses prévisions pour 2021, renforcé par l'achat de Vividion

FRANCFORT (Reuters) - Bayer a annoncé jeudi avoir relevé ses prévisions pour 2021, le groupe chimique ayant enregistré une forte croissance au deuxième trimestre, notamment dans sa division pharmaceutique, renforcée par le rachat récent de Vividion Therapeutics pour quelque deux milliards de dollars.

"Les technologies uniques et l'expertise particulière de Vividion vont considérablement renforcer notre capacité à découvrir des médicaments", a déclaré le directeur général Werner Baumann dans un communiqué.

Le groupe vise désormais un Ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements) compris entre 10,6 et 10,9 milliards d'euros avant éléments exceptionnels, contre une prévision précédente de 10,5 à 10,8 milliards d'euros. Il table également sur un chiffre d'affaires de 43 milliards d'euros cette année contre 41 milliards un an plus tôt.

Au deuxième trimestre, l'Ebitda avant éléments exceptionnels accuse un repli de 10,6% à 2,58 milliards d'euros tandis que les ventes ont progressé de 12,9% à 10,85 milliards d'euros.

Selon le consensus fourni par la société, les analystes tablaient en moyenne sur un Ebitda avant éléments exceptionnels de 2,79 milliards d'euros et des ventes de 10,16 milliards au deuxième trimestre.

