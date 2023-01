Bayer grimpe, le fonds activiste Bluebell serait entré au capital

par Ludwig Burger

FRANCFORT, 11 janvier (Reuters) - Bayer gagne plus de 3% mercredi matin en Bourse de Francfort après des informations de Bloomberg selon lesquelles le fonds activiste Bluebell Capital Partners a pris une participation au capital du groupe et fait pression pour un démantèlement de la structure de l'entreprise, présente à la fois dans le secteur pharmaceutique et agrochimique.

Le titre Bayer, parmi les plus fortes progressions du Dax, a inscrit en séance un plus haut depuis plus de cinq semaines.

Toujours d'après l'agence Bloomberg, qui citent des sources, Bluebell appelle aussi à un changement de gouvernance de Bayer.

Le groupe allemand a refusé de s'exprimer sur le sujet mais un porte-parole a déclaré que "de manière générale, nous sommes toujours ouverts à un dialogue constructif avec nos parties prenantes."

Bluebell n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le fonds activiste, créé il y a trois ans, est connu pour avoir contesté les politiques et les dirigeants de certaines des plus grandes entreprises du monde, comme GSK, Glencore , Vivendi et Danone, tout en étant présent au capital.

Récemment, Bluebell a réclamé le départ de Larry Fink, le patron de BlackRock, en partie à cause de "l'hypocrisie" du géant mondial de la gestion d'actifs dans sa politique responsable ESG.

Bloomberg a précisé que la taille de la participation de Bluebell au capital de Bayer n'avait pas été divulguée.

Cette information fait suite à l'annonce lundi de la montée au capital de Bayer du fonds Inclusive Capital Partners à hauteur de 0,83% pour environ 407 millions d'euros.

(Ludwig Burger, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)