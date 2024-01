Bayer condamné à payer 2,25 Mds$ dans un procès lié au Roundup

par Brendan Pierson (Reuters) - Le groupe chimique et pharmaceutique allemand Bayer a été condamné à verser une indemnité de 2,25 milliards de dollars (2,07 milliards d'euros) à un résident de l'Etat américain de Pennsylvanie atteint d'un cancer qu'il attribuait à une exposition au désherbant Roundup, ont annoncé les avocats du plaignant. Un jury de Philadelphie a estimé que le lymphome non hodgkinien dont est atteint John McKivision résultait de l'utilisation du Roundup. John McKivision avait utilisé ce désherbant pendant plusieurs années pour de travaux de jardinage dans son jardin. Le verdict prévoit 250 millions de dollars au titre d'indemnités compensatrices et 2 milliards de dollars au titre de dommages punitifs. "Les dommages punitifs imposés par le jury envoient un message clair (qui montre que) cette multi-nationale doit changer du tout au tout", ont déclaré Tom Kline et Jason Itkin, les avocats de John McKivision. Bayer a dit dans un communiqué son désaccord avec la "décision défavorable du jury, qui va à l'encontre du poids écrasant des preuves scientifiques et des évaluations réglementaires et scientifiques mondiales, et (nous pensons) avoir de solides arguments que nous ferons valoir en appel afin de faire annuler ce verdict et d'éliminer ou de réduire le montant de ces dommages-intérêts, inconstitutionnellement excessifs". Quelque 165.000 plaintes liées au Roundup ont été déposées contre Bayer aux Etats-Unis. La plupart des plaignants attribuent leurs lymphomes non hodgkiniens à l'utilisation de ce désherbant. Bayer a fait valoir que des études ont démontré que le glyphosate, l'ingrédient actif du Roundup, était sans danger. (Reportage Brendan Pierson à New York; version française Camille Raynaud)