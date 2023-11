Bayer chute après l'échec clinique de son anticoagulant asundexian

(Reuters) - Bayer chute en Bourse lundi en matinée après avoir annoncé la veille l'abandon d'un vaste essai clinique de phase III portant sur un nouveau médicament anticoagulant, l'asundexian, en raison de son manque d'efficacité. Vers 09h15 GMT, à la Bourse de Francfort, l'action plonge de 19,02%, en queue du Dax (-0,14%) et du Stoxx 600 (-0,05%). Le titre Bayer, qui pèse sur le compartiment européen de la santé (-0,99), s'achemine vers sa pire séance depuis octobre 2020. "Nous considérons cela (l'abandon de l'essai) comme un élément négatif majeur car l'asundexian était le médicament clé dans le portefeuille de Bayer", écrit Morgan Stanley. Le traitement du groupe allemand, concurrent des produits de Bristol-Myers Squibb et de Pfizer, devait représenter un chiffre d'affaires annuel de plus de 5 milliards d'euros. JPMorgan considère également que l'échec de l'asundexian est un "revers significatif" qui pourrait peser sur les ventes du groupe, tandis que Jefferies déclare s'attendre à une pression sur l'action du laboratoire. (Reportage Anastasiia Kozlova et Eva Papp, version française Claude Chendjour, édité par Kate Entringer)