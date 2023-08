Bayer affiche une perte nette de 1,89 milliard d'euros au deuxième trimestre

(Reuters) - Bayer a annoncé mardi une perte nette de 1,89 milliard d'euros pour le deuxième trimestre, plombé par une dépréciation de 2,3 milliards d'euros. Cette annonce, qui s'appuie sur des résultats audités, fait suite à la publication au mois de juillet de chiffres préliminaires qui faisaient état d'une dépréciation pour écart d'acquisition ("goodwill") d'une valeur d'environ 2,5 milliards d'euros et d'une perte nette de 2 milliards d'euros. (Reportage de Ludwig Burger ; version française Victor Goury-Laffont, édité par Blandine Hénault)