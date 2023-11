Bayer affiche un recul de son bénéfice au 3e trimestre, annonce des licenciements

FRANKFURT (Reuters) - Bayer a fait état mercredi d'un recul de son bénéfice au troisième trimestre et annoncé la suppression de plusieurs postes de cadres afin d'accélérer la prise de décision, confirmant ainsi une information rapportée par Reuters en septembre. "D'ici la fin de l'année prochaine, Bayer supprimera plusieurs niveaux de gestion et de coordination", a déclaré l'entreprise allemande dans un communiqué. Le géant pharmaceutique a également fait état d'un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) au troisième trimestre en chute de 31,3% à 1,685 milliard d'euros, en raison de la baisse du bénéfice de sa division Crop Science. Ce chiffre est inférieur à l'estimation moyenne des analystes qui tablaient sur 1,725 milliard d'euros, selon un consensus partagé par la société. (Reportage Ludwig Burger ; version française Mariana Abreu, édité par Kate Entringer)