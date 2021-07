Bauke Mollema remporte la 14e étape du Tour de France

par Baptiste Marin (iDalgo)

Bauke Mollema (Trek-Sagafredo) a remporté samedi la 14e étape du Tour de France. Le Néerlandais s’est imposé en solitaire à Quillan en solitaire et décroche sa deuxième victoire sur le Tour. Membre de l’échappée, Mollema a placé une attaque décisive à 42 km de l’arrivée. Le coureur de la Trek devance Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe) et Sergio Higuita (EF Education-Nippo), arrivés avec plus d’une minute de retard sur Mollema. Au classement général, Tadej Pogacar (UAE Team-Emirates) a passé une journée plutôt tranquille et conserve sa tunique jaune. Onzième de cette 14e étape, le Français Guillaume Martin (Cofidis) est devenu le dauphin de Pogacar en prenant la deuxième place de Rigoberto Uran (EF Education-Nippo). Nairo Quintana (Arkea-Samsic) a lui perdu son maillot à pois de meilleur grimpeur au profit de Michael Woods (Israel Start-Up Nation). Une grosse journée attend le Canadien et l’ensemble du peloton de la Grande Boucle avec une étape de haute-montagne entre Céret et Andorre-la-Vieille.