Batteries : ProLogium travaille avec la France pour déterminer le montant des subventions

TAIPEI, 9 juin (Reuters) - ProLogium travaille avec le gouvernement français pour déterminer le montant total des subventions qui sera alloué au projet du fabricant taïwanais de batteries dans le nord de la France, a annoncé vendredi le PDG du groupe. Vincent Yang a déclaré à des journalistes que les discussions étaient entrées dans leur phase finale et qu'il s'attendait à ce qu'une annonce commune soit faite d'ici la fin de l'année. Il a également indiqué que le projet serait également financé sur les fonds propres de la société et grâce à des prêts et des investissements de la part de constructeurs automobiles. (Reportage Faith Hung; version française Camille Raynaud)