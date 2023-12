Basket : Wembanyama et Haliburton régalent !

Basket : Wembanyama et Haliburton régalent !













par Sebastien Salpietro (iDalgo) Sixième victoire de suite pour les Nuggets après leur victoire face aux Grizzlies, cette nuit (142-105). Nikola Jokic est entré, une nouvelle fois, dans l'histoire de la NBA grâce à un triple-double (26 pts, 14 rbds, 10 pas) à 100% de réussite au tir. Le pivot serbe rejoint ainsi Wilt Chamberlain parmi les joueurs ayant réalisé cette performance dans plusieurs matchs. Tyrese Haliburton a également assuré lors de la victoire des Pacers à Chicago (120-104). Avec 21 points et 20 passes décisives, il est devenu le second joueur de l'histoire à réaliser un match à plus de 20-20 sans aucune perte de balle, après Chris Paul. Une performance bienvenue pour Indiana qui revient à une victoire et demie du top 6, tout comme celle de Victor Wembanyama qui a permis aux Spurs de s'imposer à Portland (118-105). Le Français a marqué 30 unités, accompagnées de 6 rebonds et 6 passes dans un duel à distance avec Scoot Henderson, troisième de draft, qui a passé la barre des 25 points pour la première fois de sa jeune carrière.