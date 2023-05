Basket : Wembanyama en route pour les Spurs !

par Edouard Guala (iDalgo) La loterie d'une vie. Les Spurs ont remporté le premier choix de draft grâce à la loterie réalisée dans la nuit de mardi à mercredi à Chicago. La franchise texane devrait sans vraisemblablement doute choisir Victor Wembanyama, annoncé en grande pompe depuis plusieurs mois.

Comme un signe du destin, le jeune joueur des Mets 92 rejoindrait donc l'ancienne franchise de Tony Parker. Cette arrivée marquerait un passage de témoin symbolique entre l'ancien meneur de jeu de l'équipe de France et " Wemby ", lui qui sera intronisé au Hall of Fame en août après dix-sept saisons passées à San Antonio. Le clan des Spurs le savait lors du résultat du tirage au sort, ce gros coup va bouleverser le futur de la franchise.