Basket : Wembanyama chez les Spurs !

par Edouard Guala (iDalgo) La France a eu son moment de gloire outre-Atlantique... Aux côtés d'Adam Silver, le boss de la NBA, Victor Wembanyama a été drafté en première position, comme pressenti depuis plusieurs semaines. L'ex-joueur des Mets 92 évoluera sous les ordres de Greg Popovich la saison prochaine, chez les San Antonio Spurs. Brandon Miller ( Charlotte) et Scoot Henderson (Portland) complètent le podium. De son côté, Bilal Coulibaly, son ancien coéquipier, s'est placé en septième position. Les Pacers ont tiré le gros lot avant de l'envoyer dans la foulée aux Wizards. Enfin, Rayan Rupert et Sidy Cissoko filent chez les Blazers, tandis que le second cité évoluera avec Wemby aux Spurs.