Basket : Sans Trae Young, Atlanta égalise face à Milwaukee

par Arthur Cremers (iDalgo)

Malgré l'absence de son meneur vedette Trae Young, Atlanta a remporté dans la nuit de mardi à mercredi le match 4 des Finales de Conférence Est face à Milwaukee (110-88). Grâce à ce succès, les Hawks égalisent à 2-2 dans la série avant d'aller à Milwaukee pour le cinquième match. Titulaire pour cette rencontre, Lou Williams a signé 21 points et 8 passes décisives et l'ancien des Clippers a parfaitement pris le relais de Trae Young. Bogdan Bogdanovic (20 points) a aussi signé un très bon match. Côté Milwaukee, Jrue Holiday termine meilleur marqueur avec 19 points. Menés à la mi-temps après avoir encaissé un 26-16 dans le second quart-temps, les Bucks sont définitivement sortis du match après la blessure de Giannis Antetokounmpo. Le double MVP est sorti du terrain à la suite d'une mauvaise réception sur sa jambe gauche. Diminué, les Bucks ne sont pas parvenus à revenir au score et se sont logiquement inclinés sur le parquet de la State Farm Arena.