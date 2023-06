Basket : Pas de Coupe du monde pour Wembanyama !

par Edouard Guala (iDalgo) Vincent Collet ne se faisait guère d'illusions à propos de la décision de Victor Wembanyama... Le nouveau joueur des Spurs a indiqué qu'il ne prendrait pas part à la Coupe du monde avec les Bleus. Tout juste arrivé aux Etats-Unis, le pick numéro 1 de la draft 2023 a préféré jouer la carte de la raison, plutôt que de s'infliger un programme ô combien chargé. Ce choix lui permettra de se focaliser sur sa première saison en NBA, tout en préservant son physique. L'équipe de France devra donc se passer d'un élément fort lors des prochains Mondiaux. Ceux-ci se dérouleront du 25 août au 10 septembre prochain aux Philippines et en Indonésie.