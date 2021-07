Basket : Milwaukee se rapproche des Finales

par Martin Schmuda (iDalgo)

Milwaukee n'a jamais été aussi proche des Finales NBA. La franchise du Wisconsin a remporté le cinquième match de la série face à Atlanta au Fiserv Forum (123-112). En l'absence des stars de chaque équipe, Giannis Antetokounmpo et Trae Young, ce sont les Bucks qui ont le mieux commencé le match. Les hommes de Mike Budenholzer ont fait la différence dès le premier quart-temps (36-22) et les Hawks n'ont jamais réussi à rejoindre leurs adversaires. Jrue Holiday (25 points, 13 passes) a parfaitement distribué le jeu pour ses coéquipiers, notamment Khris Middleton (26 points, 13 rebonds) et Brook Lopez (33 points, 14/18 au tir). Bogdan Bogdanovic (28 points) était bien trop seul pour réduire l'écart dans le dernier quart. Milwaukee n'a désormais besoin que d'une victoire pour rejoindre Phoenix en Finales NBA, déjà qualifié à l'Ouest.