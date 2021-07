Basket : Milwaukee s'impose à Phoenix et se rapproche du titre NBA

par Baptiste Marin (iDalgo)

Les Milwaukee Bucks ont remporté dans la nuit de samedi à dimanche le match 5 des Finales NBA sur le parquet des Phoenix Suns (123-119). Grâce à ce succès, les Bucks mènent 3-2 dans la série et ne sont plus qu'à une petite victoire d'arracher un second titre dans leur histoire. Menée de 16 points après douze minutes, la franchise du Wisconsin est parvenue à revenir et à prendre les commandes du match à la mi-temps (64-61). Si les Bucks réussissent à prendre dix points d'avance avant le début du quatrième quart-temps, Devin Booker (40 points) et ses partenaires recollent au score. Jrue Holiday (27 points, 13 passes) se montre ensuite décisif en interceptant le ballon avant de servir Giannis Antetokounmpo (32 points, 9 rebonds) qui donne trois points d'avance à dix secondes de la fin du match. La victoire sera ensuite sécurisée par Khris Middleton (29 points) sur un lancer franc inscrit. Côté Suns, Chris Paul (21 points, 11 passes) et Deandre Ayton (20 points, 10 rebonds) ont tout essayé pour aider Devin Booker. La victoire sera obligatoire pour Phoenix dans le sixième match qui aura lieu dans la nuit de mardi à mercredi au Fiserv Forum de Milwaukee.