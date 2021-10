Basket : Les Warriors vainqueurs, New Orleans écrasé

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Golden State, vainqueur de duel au sommet cette nuit contre les Los Angeles Lakers (121 - 114). Curry (30 points), Poole (28 unités) ont porté la franchise face à un Dwight Howard (23 points) trop esseulé sur le front de l'attaque. Lebron James (9 points) et Westbrook (2 unités) n'ont pas pesé sur la rencontre.

Chicago a écrasé à domicile New Orleans sur le score de 121 à 85. La différence s'est faite lors des 3 premiers quarts-temps (96 - 57) où Chicago a été porté par Zack LaVine auteur de 21 points et de Lonzo Ball avec 19 unités dans l'escarcelle.

Dans les autres rencontres de la nuit, Indiana a pris le meilleur sur Cleveland 109 - 100 avec 27 points de Brogdon. Brooklyn et Dallas se sont imposés respectivement contre Milwaukee (119 - 115) et les Clippers (122 - 114). Et enfin, Miami a pris le dessus sur les Spurs (109 - 105), tout comme Minnesota contre Denver (114 - 112).