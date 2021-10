Basket : Les Timberwolves et Utah en feu cette nuit !

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Le carton de la nuit est à mettre au crédit des Timberwolves qui écrase les Clippers 128 - 100. Minnesota s'est appuyé sur un collectif bien huilé avec 6 joueurs à plus de 10 points.

Même scénario pour Utah qui a infligé une correction aux Pélicans 127 - 96 avec notamment 19 points du tricolore Rudy Gobert. Mais surtout, 12 joueurs avec plus de 10 points !

Détroit a vu rouge, cette nuit, avec une lourde défaite contre Memphis emmené par un grand Ja Morant auteur de 24 points !

Dans les autres rencontres de la nuit, Miami s'est imposé de justesse contre les Hornets (104 - 103), Philadelphie s'est défait des Nets 115 - 104, tout comme Toronto des Rockets (107 - 92). Et enfin, Portland s'est incliné sur son terrain 107-93 contre Sacramento.