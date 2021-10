Basket : Les Lakers battus, Milwaukee vainqueur

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Les Lakers en difficulté avant le début de la saison avec une nouvelle défaite contre les Phoenix Suns cette fois-ci (123 - 94).

Les Suns ont pu compter sur un collectif bien huilé avec 6 joueurs à plus de 10 points dont Chris Paul avec 15 unités.

Côté Lakers Anthony Davis et Carmelo Anthony ont inscrit respectivement 19 et 17 points, mais cela a été insuffisant.

Milwaukee a également écrasé Oklahoma 130 - 110. Les Bucks ont été portés par un collectif impressionnant avec 8 joueurs au delà de 10 points.

Les Spurs se sont fait peur en s'imposant de justesse sur le terrain d'Orlando (101 - 100). Les visiteurs ont pourtant mené de 17 unités (86 - 69) dans le dernier quarts-temps, mais les locaux sont revenus dans la partie avant que San-Antonio ne se reprenne. Et enfin, les Chicago Bulls se sont imposé également d'une courte tête contre Cleveland (102 - 101) grâce à un excellent DeRozan auteur de 23 points.