Basket : Les Knicks et les Wizards sans problème !

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

La NBA reprend dans quelques jours et les équipes effectuent les derniers préparatifs avant de débuter la saison. Cette nuit, 4 rencontres étaient au programme avec notamment les New York Knicks qui ont écrasé les Indiana Pacers (125 - 104). La différence s'est faite lors des deux premiers quarts-temps où les Knicks menaient déjà de 12 points (67 - 55).

Un autre match à sens unique a eu lieu cette nuit avec Chicago qui s'est baladé contre Cleveland (131 - 95). Les Bulls ont dominé les trois premiers quarts-temps (113 - 72) avant de se relâcher dans le dernier.

Les Rockets se sont imposés plus difficilement contre les Washington Wizards (125 - 119). Houston peut remercier Kevin Porter auteur de 25 points.

Et enfin, dans le dernier match de la nuit, la rencontre entre Memphis et Milwaukee n'a pas pu aller au bout, la faute à une alarme incendie qui s'est déclenchée avant le dernier quarts-temps. Les locaux menaient 87 - 77 avant cette interruption.