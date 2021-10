Basket : L’Asvel l’emporte face à Berlin

par Adrien Verger (iDalgo)

Après Moncao plus tôt dans la journée, l'Asvel était en déplacement et s'est également imposé, face à l'Alba Berlin, dans le cadre de la deuxième journée de l'Euroligue. Le club de Tony Parker l'a emporté sur le sol allemand sur le score de 71-67. Après un premier quart-temps difficile (perdu 18-13), le club rhodanien s'est bien repris pour mener de trois points à la mi-temps. L'Asvel a bien maîtrisé la fin de match et s'impose finalement avec une différence de +4 points. Au classement, Lyon-Villeurbanne recolle au peloton de tête avec deux victoires en deux matchs, rejoignant notamment Monaco, Barcelone ou encore l'Olympiakos. Mardi prochain, l'Asvel accueillera Anadolu Efes, toujours sans victoire dans cette Euroligue.