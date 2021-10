Basket : L’Asvel facile, Monaco solide

par Adrien Verger (iDalgo)

A l'occasion de la 3e journée de la Betclic Elite, deux matchs se disputaient ce dimanche. L'Asvel, qui jouait cette semaine en Euroligue, recevait Dijon à l'Astroballe de Villeurbanne. L'équipe de Tony Parker n'a pas tremblé et s'impose tranquillement 73-49. Dijon, en manque d'inspiration avec seulement 6 points inscrits dans le troisième quart-temps, n'a jamais inquiété son adversaire du jour. Au classement, Lyon-Villeurbanne prend la première place avec 3 victoires en 3 matchs, aux côtés de Bourg-en-Bresse qui possède le même bilan. De son côté, Monaco recevait Le Mans. Les joueurs de la Principauté l'ont emporté 81-70 et se replacent au 5e rang du classement, à égalité de points avec Le Mans. Deux équipes à 2 victoires et 1 défaite.