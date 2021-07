Basket : La France sans pitié pour l'Argentine

Crédit photo © Reuters

par Arthur Cremers (iDalgo)

Après sa courte défaite contre l'Espagne il y a deux jours, les Français affrontaient l'Argentine pour le dernier match de la poule C du mondial U19. Plus entreprenants d'entrée malgré un manque de réussite, les joueurs Frédéric Crapez ont pris sept points d'avance après dix minutes de jeu. Mais c'est le deuxième quart-temps qui a fait toute la différence. En infligeant un 24-11 aux Argentins durant cette période, les Bleuets sont rentrés aux vestiaires avec 20 unités de marge (20-40). Cet avantage, la France ne l'a plus jamais lâché et l'a même grandement accentué au cours du dernier quart-temps en étrillant la jeunesse argentine 30 à 9. Score final 89-52 en faveur des Tricolores qui terminent en tête de leur groupe. Lucas Ugolin a terminé meilleure marqueur français (13 pts), tandis que la pépite Victor Wembanyama a signé un double-double (10 pts, 12 rebonds).