Basket : La France s'incline face à l'Espagne en finale

Basket : La France s'incline face à l'Espagne en finale













par Matthieu Cointe (iDalgo) Nouvelle désillusion pour l'équipe de France de basket de moins de 19 ans. Dimanche soir, les Bleuets ont perdu la finale du championnat du monde face à l'Espagne au terme d'un scénario haletant (73-69). Alors qu'ils menaient de sept points dans le dernier quart temps, les Français ont été poussés dans une prolongation et se sont écroulés dans les dernières minutes de la rencontre. Étincelant tout au long du tournoi, Melvin Ajinca a terminé meilleur marqueur de la finale avec 21 points inscrits. Comme en 2021, l'équipe de France cale sur la dernière marche et devra se contenter de la médaille d'argent. L'Espagne U19 décroche le deuxième titre mondial de son histoire.