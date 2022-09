Basket : La France enchaîne face à la Bosnie-Herzégovine

par Matthieu Cointe (iDalgo)

L'Équipe de France est lancée ! Ce mardi 6 décembre, les Bleus ont empoché un troisième succès consécutif à l'Eurobasket en venant à bout de la Bosnie-Herzégovine (81-68). À Cologne, les hommes de Vincent Collet ont bien débuté le match, avant de lever le pied dans le troisième quart temps. Menés au début du quatrième acte, les vice-champions olympiques se sont réveillés pour claquer 29 points dans les 10 dernières minutes. Étincelant depuis le début de la compétition, Guerschon Yabusele a encore été le meilleur marqueur de la partie avec 15 points, 5 rebonds et 2 passes. Evan Fournier et Rudy Gobert ont respectivement terminé le match avec 14 et 11 points. Déjà qualifiée pour le tour suivant s'empare de la première place du groupe B, en attendant le résultat de la rencontre entre l'Allemagne et la Slovénie plus tard dans la soirée. Les Bleus défieront l'équipe de Luka Doncic mercredi, à 17h15.