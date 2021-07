Basket : La France dispose facilement de l'Iran

par Martin Schmuda (iDalgo)

Déjà assurée de terminer première du groupe A, l'Équipe de France de basket s'est logiquement imposée face à l'Iran (79-62) dans la Saitama Super Arena de Tokyo. Le sélectionneur Vincent Collet a profité de cette rencontre anecdotique pour faire tourner son effectif et s'assurer que ses joueurs majeurs seront frais et dispos pour les quarts de finale. C'est donc un collectif emmené par Thomas Heurtel (16 points), Timothée Luwawu-Cabarrot (12 points, 5 rebonds) et Vincent Poirier (10 points) qui s'est occupé d'infliger une troisième et dernière défaite aux Iraniens dans ce tournoi olympique. Les Tricolores attendent désormais les résultats des autres poules pour entamer sa phase finale dans les meilleures dispositions.