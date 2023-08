Basket : La France démarre sa campagne de préparation par une victoire contre le Venezuela

par Thomas Le Bourdelles (iDalgo) Le mois d'août va être chargé pour les hommes de Vincent Collet ! En effet, ils vont enchaîner une série de 5 matchs amicaux en moins de 15 jours avant de faire leur entrée en coupe du Monde face au Canada, le 25 août prochain. Pour ce premier match de préparation, les Français ont disposé sans forcer du Venezuela (86-67) ce soir sur le parquet d'Orléans. Yabusele termine meilleur marqueur pour les tricolores avec 14 points. De son côté et comme à son habitude, Rudy Gobert a fait régner l'ordre dans les deux raquettes en totalisant 11 rebonds. Les Français ont rendez-vous dans deux jours pour un nouveau test, cette fois, contre la Lituanie.