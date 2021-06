Basket : La Belgique décroche le bronze face à la Biélorussie

par Arthur Cremers (iDalgo)

Toutes deux défaites en demie, la Belgique et la Biélorussie se retrouvaient dès 18h pour la petite finale de l'EuroBasket 2021. Grâce à un premier quart-temps maîtrisé, les Belges ont pris un avantage de 10 points et se sont contentées de gérer dans la seconde partie de la première période. À la pause, les joueuses de Philip Mestdagh ont rejoint les vestiaires en tête (30-40). Dans le second acte, les coéquipières d'Emma Meesseman, auteur d'un match énorme avec 21 points, 10 rebonds et 5 passes, ont géré leur avance. Au final, elles s'imposent 77-69 face à des Biélorusses qui n'auront jamais mené, hormis dans le premier quart-temps. La Belgique égale sa meilleure performance dans un EuroBasket avec une médaille de bronze, déjà obtenue en 2017.