Basket : L'Equipe de France écrase la Bosnie

par Lilian Moy (iDalgo)

Pour leur dernier match de poule dans cet Euro u18, l'Equipe de France a infligé une très lourde défaite à la Bosnie-Herzégovine avec 82 points d'écart au final, 110-28. Les Bosniennes n'ont inscrit au maximum que 10 points dans un quart-temps, c'était dans le troisième. Les Bleues ont été adroites au tir en shootant à 50% au global. Cette configuration de match a permis à Julien Egloff, le sélectionneur des Françaises, de donner quasiment le même temps de jeu à ses douze joueuses. La plus en vue a été Marine Dursus, auteure de 19 points en 19 minutes à 8/12 au tir et 6 interceptions. Elle est bien secondée par Fatoumata Traoré et ses 14 points en 14 minutes à 6/8 au tir dont 2/3 à trois points. Les Françaises finissent premières de leur groupe avec trois victoires en autant de rencontres. Elles affronteront la Suède, quatrième de son groupe, en huitièmes de finale mercredi.