Basket : L'Asvel puissance vingt !

par Martin Schmuda (iDalgo)

Après 2016 et 2019, l'Asvel a décroché son troisième titre de Champion de France en cinq ans et le vingtième de son histoire en s'imposant face à Dijon en finale (87-74). Premiers de la saison régulière, les Bourguignons ont pourtant bien entamé leur partie et se sont retrouvés devant dans le deuxième quart. Mais c'est le moment que les Lyonnais ont choisi pour placer un coup d'accélérateur et prendre une avance confortable à l'entrée du dernier quart-temps (65-47, 29'). Malgré l'absence de cinq joueurs, la vieille dame a éteint le duo Axel Julien (9 points, 3/12) - David Holston (5 points, 2/9) et a maîtrisé le retour des Dijonnais en fin de match pour l'emporter. Déjà vainqueur du JDA en finale de la Coupe de France, les Villeurbannais confirment leur place de club le plus titré au niveau national.