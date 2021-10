Basket / Euroligue : Monumentale ASVEL !

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

L'ASVEL renverse Anadolu dans un match fou en Euroligue! Menés à la pause, les Lyonnais arrachent la victoire (75 - 73) dans les derniers instants. Pourtant, ce sont les Turcs qui font la différence lors des deux premiers quarts-temps ! Après un premier quart avec 5 longueurs d'avance (25 - 20), les visiteurs ont accéléré dans le second pour mener à la mi-temps (49 - 35). Les locaux sont même menés de 19 unités (56 - 37) dans le troisième quart avant de s'accrocher et de revenir à 9 petites longueurs du club turc (62 - 53).

Les Lyonnais poussent dans le dernier quart et reviennent à égalité (67 - 67) puis passent devant dans une ambiance de folie (73 - 70), pour au final s'imposer ! L'ASVEL a pu compter sur un collectif bien huilé avec 5 joueurs avec 10 points et plus contre seulement 3 pour son adversaire du jour. Au classement, l'ASVEL prend provisoirement la tête tandis qu'Anadolu pointe à la dernière place.