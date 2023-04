Basket : Dijon s'impose à Nancy et met un pied en play-offs !

par Mael Chrétien (iDalgo) Dijon s'est imposée ce mardi soir face à Nancy et fait un grand pas pour les play-offs (78-91). Grâce notamment à Gregor Hrovat (20 points, 4 rebonds, 6 passes) et Markis McDuffie (19 points, 6 rebonds, 1 passe), la JDA est rentrée aux vestiaires avec une avance de 12 points (33-45, 20'). Les Lorrains n'ont pas vraiment su mettre en danger leur adversaire, et cette défaite les enfonce aux portes de la relégation. Ils ont encore 5 matchs à jouer dans lesquels ils devront se battre s'ils souhaitent s'évader de cette 16e place dangereuse. Pour les Bourguignons, cette victoire les place confortablement à la 5e place du championnat, synonyme d'une presque qualification pour les play-offs.