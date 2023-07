Basket : Débuts timides mais victorieux pour Victor Wembanyama avec les Spurs

Basket : Débuts timides mais victorieux pour Victor Wembanyama avec les Spurs













par Léo De Garrigues (iDalgo) Tant attendu, Victor Wembanyama a fait ses grands débuts sous le maillot des San Antonio Spurs. Le Français, numéro 1 de la dernière draft, a effectué ses premiers pas lors de la Summer League. Face aux Hornets, il a inscrit 9 points (à 2/13 au tir), pris 8 rebonds et fait 5 contres. "Je ne savais pas vraiment ce que je faisais sur le terrain" a-t-il déclaré à l'issue de la victoire des siens (76-68). La Summer League est l'occasion idéale pour lui de s'adapter à la NBA et ses nouveaux coéquipiers. Dans les autres rencontres de la nuit, Scoot Henderson a impressionné avec 15 points, 6 passes et 5 rebonds mais s'est blessé à l'épaule. " On peut dire qu'il voulait envoyer un message, et je pense qu'il a réussi ! " a réagi son coach Chauncey Billups.