Basket : Chalons et Le Mans enchaînent !

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Chalons-Reims enchaîne avec sa deuxième victoire de la saison en s'imposant facilement 105 - 84 contre Roanne. La différence s'est fait en première mi-temps où les locaux menaient 49 - 30 à la pause. La seconde partie du match n'est plus qu'une formalité pour Chalons. Le Mans également continue sur sa lancée avec un succès 86-75 à domicile contre Nanterre 92. Pourtant, à la mi-temps, ce sont les visiteurs qui mènent au score (42 - 35) mais les Manceaux réagissent et passent devant pour finalement s'imposer.

Levallois réalise l'exploit de la soirée en écrasant Monaco (108 - 81). Les Monégasques n'ont pas existé durant toute la partie. Ces derniers étaient déjà menés de 17 points à la pause (59 - 42) et n'ont pas su inverser la tendance.

Pau lance également sa saison avec sa victoire sur le parquet de Cholet (77-80). Pourtant, les visiteurs étaient menés après les deux premiers quarts-temps (39 - 33), mais ces derniers se sont accrochés et ont terminé devant leur adversaire du soir.