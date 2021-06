Basket : Brooklyn renverse Milwaukee et reprend les devants

par Arthur Cremers (iDalgo)

Après avoir remporté les deux premiers match de la demie de conférence des playoffs NBA puis perdu les deux suivants, Brooklyn devait réagir la nuit dernière. Face à une équipe de Milwaukee au complet, l'absence de Kyrie Irving et l'état inquiétant de James Harden ont d'abord coûté cher aux Nets. En effet, à la mi-temps, les Bucks menaient de 16 points (59-43) grâce notamment aux performances solides du trio Antetokounmpo-Middleton-Holiday. Mais au retour des vestiaires, Kevin Durant a enclenché une performance historique pour permettre à Brooklyn de recoller puis de prendre les devants. Le double champion NBA a compilé 49 points (à 70% au tir), 17 rebonds et 10 passes, le tout en disputant l'intégralité des 48 minutes de jeu. Sensationnel. Grâce à lui, la franchise de New-York s'est finalement imposée 114-108 et mène désormais 3-2 dans la série. Elle pourrait sceller sa qualification pour la finale de conférence dès le prochain match, si victoire il y a du côté de Milwaukee.