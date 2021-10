Basket : Bourg-en-Bresse solide, Levallois écrase Nanterre

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Bourg-en-Bresse continue son sans-faute cette saison avec une troisième victoire en autant de matchs avec un succès 65-57 contre Strasbourg. Fos-sur-Mer et Paris n'y arrivent toujours pas avec une 3e défaite de rang en championnat respectivement contre Gravelines (74 - 72) et Roanne (98 - 97). Limoges lance enfin sa saison avec son succès à domicile 77-64 contre le Portel. Tout comme Orléans, vainqueur de Cholet à domicile 88-81 et qui donc remonte au classement. Levallois est l'auteur du carton de la soirée avec une victoire écrasante 104 - 76 sur le parquet de Nanterre. Les visiteurs avaient déjà creusé l'écart à la pause (46 - 35) avant de poursuivre sur leur lancée. Et enfin, Pau-Orthez qui s'est imposé tranquillement sur son parquet 92-67 contre Chalon-Reims.