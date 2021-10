Basket : Avec Batum, les Los Angeles Clippers chutent contre Sacramento

par Adrien Verger (iDalgo)

7 matchs se disputaient dans la nuit de mercredi à jeudi en NBA pour préparer la saison. Nicolas Batum, qui a joué 16 minutes contre Sacramento Kings, n'a pas pu empêcher la défaite de son équipe à domicile (98-113). Le Français a inscrit 3 points, pris 5 rebonds et délivré 1 passe décisive. Les Lakers n'ont pas réussi non plus à s'imposer, cette fois-ci à l'extérieur contre les Phoenix Suns. Une défaite 117-105. Le Français Joël Ayayi a joué près de 15 minutes. Les autres résultats de la nuit : les Detroit Pistons ont battu les Spurs 115-105, Atlanta Hawks a chuté à domicile face aux Cleveland Cavaliers 115-105, New Orleans Pelicans s'est défait d'Orlando Magic 104-86, Dallas Mavericks s'est imposé contre le Utah Jazz 111-101. Enfin, les Golden States Warriors ont arraché la victoire contre Denver Nuggets 118-116.