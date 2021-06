Basket : Atlanta et Trae Young démarrent fort

Crédit photo © Reuters

par Baptiste Marin (iDalgo)

Au Fiserv Forum de Milwaukee, Atlanta a remporté dans la nuit le premier match des Finales de Conférence Est face aux Bucks (116-113). Les Hawks ont été, une nouvelle fois, emmenés par leur star Trae Young. Le meneur de jeu a signé 48 points et délivré 11 passes pour permettre à sa franchise de mener 1-0 dans cette série. Il devient le troisième joueur de moins de 23 ans à inscrire autant de points dans un match de Playoffs, en compagnie de LeBron James et de Kobe Bryant. Dans le sillage de Young, John Collins (23 points, 15 rebonds) a aussi été très bon. Devant à la mi-temps, Milwaukee et Giannis Antetokounmpo (34 points, 12 rebonds, 9 passes) n'ont pas réussi à conserver cet avantage. Jrue Holiday, auteur de 33 points et de 10 passes décisives, était parvenu à donner sept points d'avance aux Bucks à quatre minutes de la fin du match. Mais le dernier mot sera bien pour Atlanta qui prend donc l'avantage du terrain dans cette série. Les deux équipes se retrouveront dans la nuit de vendredi à samedi pour une revanche, encore une fois à Milwaukee.