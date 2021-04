BASF relève ses objectifs pour 2021

Crédit photo © Reuters

par Ludwig Burger

FRANCFORT (Reuters) - Le groupe chimique allemand BASF a fait état de résultats en hausse au premier trimestre et a remonté ses perspectives de bénéfice pour l'exercice 2021, en raison de la hausse des prix de ventes et du rétablissement rapide de l'économie mondiale après la pandémie.

Le fabricant de plastiques techniques, de mousses d'isolation, de pots catalytiques et d'additifs de revêtement a déclaré que son résultat opérationnel pour 2021 devrait atteindre entre 5 milliards et 5,8 milliards d'euros, contre 3,6 milliards l'année dernier.

Le groupe avait précédemment annoncé une prévision entre 4,1 milliards et 5,0 milliards d'euros.

BASF a mis en avant "une reprise plus forte que prévu de l'économie mondiale et des prix des matières premières beaucoup plus élevés que prévu".

Le résultat opérationnel ajusté pour le premier trimestre a bondi de 42% pour atteindre 2,32 milliards d'euros, dépassant le consensus des analystes qui tablaient en moyenne sur 2,25 milliards, alors que BASF a augmenté les prix de divers produits, dont les mousses isolantes et les matériaux issus de la pétrochimie.

Le mois dernier, le président du directoire de BASF, Martin Brudermüller, avait dit à Reuters que le groupe profitait du fait que durant le confinement les gens réparent leurs maisons, mais qu'il craignait que les consommateurs ne privilégient plutôt les divertissements et services une fois les mesures mises en places pour lutter contre le COVID-19 seront allégées.

A la Bourse de Francfort, l'action BASF reculait dans la matinée de 1,8%.

(Version française Lucinda Langlands-Perry, édité par Blandine Hénault)