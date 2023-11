BASF progresse, un intérêt d'ADNOC sur Wintershall Dea évoqué

24 novembre (Reuters) - Le géant de la chimie BASF avance en Bourse vendredi, après des informations selon lesquelles Abu Dhabi National Oil (ADNOC) envisagerait d'acquérir la division consacrée à l'énergie du groupe allemand, Wintershall Dea. BASF progressait de 1,6% à 11h40 GMT, tandis que l'indice allemand Dax gagnait 0,12%. Des traders ont évoqué la publication jeudi soir d'un article de Bloomberg News faisant état de l'intérêt d'ADNOC pour Wintershall Dea. Un accord pourrait valoriser le spécialiste de l'énergie à plus de 10 milliards d'euros, selon Bloomberg, qui précise que la société britannique Harbour Energy serait aussi intéressée par un rachat de Wintershall Dea. BASF, qui détient une participation de 72,7% dans Wintershall Dea, n'a pas souhaité commenter, tout comme Wintershall, ADNOC et Harbour Energy. En avril, Martin Brudermueller, le président du directoire de BASF, avait déclaré que le groupe réfléchissait à se séparer de ses activités liées à l'énergie, et qu'une cotation était alors l'option privilégiée. Le mois dernier, le dirigeant a expliqué que plusieurs options existaient pour vendre la division. Wintershall Dea est une coentreprise entre BASF et la société d'investissement LetterOne, détenue par le milliardaire russe Mikhail Fridman, qui a commencé à se séparer de ses activités en Russie à la suite de l'invasion de l'Ukraine par Moscou. BASF, qui a déclaré que Wintershall Dea avait été de fait exproprié de ses activités russes, a annoncé le mois dernier que la séparation juridique entre Wintershall Dea et ses activités liées à la Russie serait probablement achevée d'ici mi-2024. BASF a ajouté avoir droit à d'importantes garanties d'investissement de l'État allemand pour ses actifs russes. De son côté, ADNOC a déclaré par le passé rechercher des opportunités de rachats dans les domaines des énergies renouvelables, du gaz, de la pétrochimie et du gaz naturel liquéfié, le groupe voulant accélérer son développement mondial. La société a acheté une participation dans un champ gazier azerbaïdjanais et fait une offre avec BP pour une participation dans le producteur de gaz israélien NewMed Energy . ADNOC a aussi ouvert des négociations pour racheter le fabricant allemand de plastiques Covestro et cherche à créer un géant de la chimie de 20 milliards de dollars avec l'autrichien OMV. (Reportage Gursimran Kaur à Bangalore, Emma-Victoria Farr et Ludwig Burger à Francfort, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)