Barty s'arrête au troisième tour

par Martin Schmuda (iDalgo)

C'est un coup de tonnerre qui a frappé en pleine night session à Flushing Meadows. Ashleigh Barty s'est inclinée au troisième tour de l'US Open face à Shelby Rogers 6-2 1-6 7-6(5) en 2h11 de jeu. Après être passée à côté du premier set, la numéro une mondiale répliquait dans le deuxième et semblait avoir fait le plus dur en menant 5-2 dans le troisième avec le service à suivre. L'Australienne s'est crispée et a permis à son adversaire d'y croire à nouveau. L'Américaine a basculé en tête dans le jeu décisif juste avant de confirmer la plus belle victoire de sa carrière. Rogers devra vite se remettre de ses émotions pour affronter Emma Raducanu en huitièmes. La Britannique de 18 ans a étrillé Sara Sorribes Tormo 6-0 6-1. Dans les autres rencontres, qualifications de Bianca Andreescu, Iga Swiatek, Karolina Pliskova et Belinda Bencic. Enfin, Maria Sakkari a dominé Petra Kvitova 6-4 6-3.