Barry Callebaut: Recul des ventes sur neuf mois en raison d'une faible demande

Barry Callebaut: Recul des ventes sur neuf mois en raison d'une faible demande













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Barry Callebaut, le plus grand fabricant de chocolat au monde, a fait état jeudi de volumes de ventes plus faibles pour les neuf premiers mois de l'année par rapport à l'année précédente, en raison d'une baisse de la demande dans un environnement inflationniste. Les ventes de la société basée à Zurich ont été impactées par les pressions inflationnistes croissantes, avec un cours du cacao proche d'un plus haut de 46 ans, réduisant la demande mondiale de chocolat. L'entreprise qui fournit du cacao et du chocolat à des producteurs, tels qu'Unilever et Nestlé, a déclaré que les volumes de ventes pour les neuf mois se terminant le 31 mai ont chuté de 2,7% par rapport à la même période l'année dernière, pour atteindre 1,7 million de tonnes, conformément aux prévisions des analystes d'un consensus fourni par l'entreprise. "Notre volume était en ligne avec la baisse du marché sous-jacent de la confiserie chocolatée, à l'exclusion des effets résiduels de l'incident de Wieze", a déclaré Peter Feld, qui a pris ses fonctions de directeur général en avril. L'année dernière, les volumes de l'entreprise avaient été entravés par une épidémie de salmonelle dans son usine de Wieze. La société a confirmé ses prévisions de croissance nulle du volume pour l'année en cours, mais prévoit de fournir une mise à jour stratégique complète lors de la publication de ses résultats annuels en novembre. Le chiffre d'affaires sur neuf mois est passé à 6,29 milliards de francs suisses (6,52 milliards d'euros), en ligne avec les estimations des analystes. (Reportage Andrey Sychev et Paolo Laudani, version française Dina Kartit, édité par Kate Entringer)