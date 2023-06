Barrage : Kyiv affirme avoir intercepté un appel prouvant la responsabilité de la Russie

Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - Les services de sécurité intérieurs ukrainiens (SBU) ont annoncé vendredi avoir intercepté un appel téléphonique prouvant qu'un "groupe de sabotage" russe avaient détruit le barrage Nova Kakhovka dans le sud de l'Ukraine. La destruction du barrage dans la nuit de lundi à mardi a déclenché des inondations massives, forçant des milliers d'habitants à fuir tout en causant des dégâts à l'environnement. Le Service de sécurité de l'Ukraine a publié un clip audio d'une minute et demi de la supposée conversation téléphonique sur Telegram. Reuters n'a pas pu vérifier l'enregistrement de manière indépendante. La Russie, qui a accusé Kyiv d'avoir détruit le barrage, n'a pas commenté son contenu dans l'immédiat. "Ils (les Ukrainiens) ne l'ont pas détruit. C'était notre groupe de sabotage", dit l'un des hommes sur l'enregistrement, décrit par le SBU comme un soldat russe. "Ils voulaient effrayer les gens avec ce barrage". "Cela ne s'est pas passé comme prévu et ils ont fait plus que ce qu'ils avaient prévu." L'homme a également déclaré que des "milliers" d'animaux avaient été tués dans un "parc safari" situé en aval du barrage. L'autre interlocuteur s'est étonné de l'affirmation du soldat selon laquelle les forces russes, qui occupaient le barrage depuis l'invasion en février 2022, l'avaient détruit. Le SBU n'a pas donné d'autres détails sur la conversation ni sur ses participants. Il a indiqué qu'il avait ouvert une enquête pour crimes de guerre et "écocide". (Reportage Dan Peleschuk, version française Zhifan Liu et Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)